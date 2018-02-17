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«Тактика жертвы» Ольги Бузовой вызывает жалость у поклонников

Неоднозначная личность Ольги Бузовой заставляет говорить о ней как о значимой фигуре в отечественном шоу-бизнесе.

Но как заметили зрители, ее «раскрутка» основывается на жалости поклонников, а также смаковании подробностей личной жизни звезды.

«Тактика жертвы» Ольги Бузовой вызывает жалость у поклонников

Напомним, что запела Ольга Бузова после расставания с Дмитрием Тарасовым, выражая боль через музыку. Теперь фанаты жалеют Бузову, потому что она разуверилась в мужчинах и не может найти свою вторую половину.

Хейтеры заявляют, что это срабатывает тактика «жертвы», которая намеренно продвигается знаменитостью. Поклонники жалеют кумира и наряду с этим прощают «бедной трудолюбивой девочки» отсутствие таланта и прочие мелкие огрехи.

Более того, хейтеры заявляют, что в разрыве отношений с Тарасовым Бузова виновата сама, а сейчас просто умело на этом играет. Фанаты вступили в спор с оппонентами и отметили, что переживать о ком-то это дело самой заезды, которая просто хорошо и интересно работает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:33
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