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Ляйсан Утяшева появилась на мероприятии в черном костюме и без нижнего белья

На недавнем мероприятии спортсменка Ляйсан Утяшева появилась в черном костюме и без нижнего белья.

Ляйсан Утяшева появилась на мероприятии в черном костюме и без нижнего белья


Не так давно Утяшева отдыхала на берегу моря с семьей. Она постоянно делилась яркими снимками, на которых демонстрировала свою фигуру в купальных костюмах. Стоит добавить, что после рождения двоих детей она выглядит превосходно.

На днях популярная гимнастка и ведущая появилась на традиционном закрытом коктейле журнала GQ. Супруга Павла Воли не могла оставить данное мероприятие без своего внимания, поскольку ее наряды всегда производят фурор среди зрителей.

Этот раз не стал исключением и для данной вечеринки Ляйсан надела лаконичный костюм черного цвета. Брюки зрительно сделали ее стройней, а пиджак, который имел прозрачные вставки и демонстрировал глубокое декольте, произвел стильный образ.

Большинство зрителей обратило внимание на то, что под костюмом отсутствовало нижнее белье, поэтому наряд получился очень привлекательным для представителей сильной половины.

Поклонникам безумно понравился образ их любимицы. Многие осыпали ее приятными словами и сделали комплименты. Они писали, что Ляйсан прекрасна и как всегда неотразима.


dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:45
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