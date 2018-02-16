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Древняя Венера могла быть обитаемой, считают ученые

Исследователи сделали сенсационное заявление, согласно которому первой обитаемой планетой Солнечной системы была Венера.

Древняя Венера могла быть обитаемой, считают ученые


Эксперты NASA считают, что среда Венеры раньше была более щадящей, что способствовало существованию на ее поверхности биологических организмов.

Ученые заявили, что Венера, несмотря на большее количество радиоактивного облучения солнечными лучами по сравнению с Землей, не всегда имела такую агрессивную среду с невыносимыми условиями для развития и существования жизни. По мнению экспертов, интенсивность Солнца не могла существенно повлиять на выживание венерианских микроорганизмов, и средний температурный показатель на планете достигал 20 °C.

Несмотря на близость с Солнцем, планета охлаждалась за счет длительного ночного периода, который длится в сотни раз дольше, чем на Земле.

По этой причине условия на Венере для зарождения и развития жизни были вполне приемлемы, однако этот процесс длился не столь продолжительно. Всему виной, по мнению исследователей, аномальная вулканическая активность на Венере, что создало ее плотную атмосферу, присущую сегодня.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:45
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