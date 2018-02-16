В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с самым большим пирогом в мире

Диаметр пиццы составлял 1,83 м. Для изготовления исполинского пирога использовали гигантскую печь, которую до этого применяли для выпечки крупнейшего бургера, чей вес достиг 1 кг. Владелец пиццерии Mallie's Sports Grill&Bar подарил огромный пирог полицейским и пожарным города. Размер гигантской пиццы выбрали специально, чтобы пирог помещался в дверные проемы местных помещений.Получить подобную пиццу теперь может любой посетитель ресторана, заплатив за нее $300. Еще $50 уйдет на добавочные ингредиенты в виде сыра или прочей начинки, примерно $35 стоят дополнительные слои овощей. Предыдущий рекорд в области выпечки самой большой пиццы составлял 1,4 м.