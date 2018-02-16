В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с самым большим пирогом в мире
В США владелец пиццерии побил рекорд Книги Гиннеса, приготовив самый крупный пирог в мире. Соответствующий пакет документов направлен в компетентные органы для получения необходимых сертификатов от издания.
Диаметр пиццы составлял 1,83 м. Для изготовления исполинского пирога использовали гигантскую печь, которую до этого применяли для выпечки крупнейшего бургера, чей вес достиг 1 кг. Владелец пиццерии Mallie's Sports Grill&Bar подарил огромный пирог полицейским и пожарным города. Размер гигантской пиццы выбрали специально, чтобы пирог помещался в дверные проемы местных помещений.
Получить подобную пиццу теперь может любой посетитель ресторана, заплатив за нее $300. Еще $50 уйдет на добавочные ингредиенты в виде сыра или прочей начинки, примерно $35 стоят дополнительные слои овощей. Предыдущий рекорд в области выпечки самой большой пиццы составлял 1,4 м.
Диаметр пиццы составлял 1,83 м. Для изготовления исполинского пирога использовали гигантскую печь, которую до этого применяли для выпечки крупнейшего бургера, чей вес достиг 1 кг. Владелец пиццерии Mallie's Sports Grill&Bar подарил огромный пирог полицейским и пожарным города. Размер гигантской пиццы выбрали специально, чтобы пирог помещался в дверные проемы местных помещений.
Получить подобную пиццу теперь может любой посетитель ресторана, заплатив за нее $300. Еще $50 уйдет на добавочные ингредиенты в виде сыра или прочей начинки, примерно $35 стоят дополнительные слои овощей. Предыдущий рекорд в области выпечки самой большой пиццы составлял 1,4 м.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:50