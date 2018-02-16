Моющие средства являются опасными для женщин

В данном случае исследователи проанализировали анкеты 6 235 человек, возрастом до 34 лет, которые участвовали в обзоре дыхательной системы. Учёные выяснили, что объем принудительного выдоха у женщин-уборщиц уменьшился на 3,6 мл/год, а количество принудительной жизненной емкости снизилось на 4,3 мл/год. Данное воздействие химии на организм человека сопоставимо с двадцатилетним стажем курения.Согласно предположению научных деятелей, уменьшение функции легких у женщин, занимающихся уборкой, объясняется раздражением, которое вызывают многие вредные химические вещества во время воздействия на слизистые оболочки, которые покрывают дыхательные пути. По истечению определённого времени это ведёт к постоянным изменениям в организме человека, а также ремоделированию.