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Моющие средства являются опасными для женщин

Норвежские учёные утверждают, что у женщин-уборщиц наблюдается в последнее время сниженный функционал легких, воспаление дыхательных путей.

Моющие средства являются опасными для женщин

В данном случае исследователи проанализировали анкеты 6 235 человек, возрастом до 34 лет, которые участвовали в обзоре дыхательной системы. Учёные выяснили, что объем принудительного выдоха у женщин-уборщиц уменьшился на 3,6 мл/год, а количество принудительной жизненной емкости снизилось на 4,3 мл/год. Данное воздействие химии на организм человека сопоставимо с двадцатилетним стажем курения.

Согласно предположению научных деятелей, уменьшение функции легких у женщин, занимающихся уборкой, объясняется раздражением, которое вызывают многие вредные химические вещества во время воздействия на слизистые оболочки, которые покрывают дыхательные пути. По истечению определённого времени это ведёт к постоянным изменениям в организме человека, а также ремоделированию.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:40
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