Ольга Бузова показала свои «50 оттенков»

Равнодушными не остались ни поклонники, ни хейтеры. Фанаты ведущей «Дом-2» посчитали очередной образ Бузовой «действительно очень красивым», а саму Ольгу «шикарной сучкой».Впрочем, кое-кто из подписчиков посчитал ролик банальным, и отметил. что «Оля ничего нового не создает» и единственное, что заслуживает внимания это ноги знаменитости и ее «доброта и отзывчивость».Напомним, что впервые о «50 оттенков Бузовой» заговорили после выхода клипа на песню «Wi-Fi», наполненного эротическими сценами с «самым красивым преступником в мире» Джереми Миксом. Видео получилось стильным благодаря режиссеру клипа Андрею Голубеву, который правильно понял настроение артистки.