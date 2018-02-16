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Ольга Бузова показала свои «50 оттенков»

Появление в Instagram Ольги Бузововй публикации под названием «50 оттенков Бузовой» произвело фурор среди ее подписчиков.

Равнодушными не остались ни поклонники, ни хейтеры. Фанаты ведущей «Дом-2» посчитали очередной образ Бузовой «действительно очень красивым», а саму Ольгу «шикарной сучкой».

Ольга Бузова показала свои «50 оттенков»

Впрочем, кое-кто из подписчиков посчитал ролик банальным, и отметил. что «Оля ничего нового не создает» и единственное, что заслуживает внимания это ноги знаменитости и ее «доброта и отзывчивость».

Ольга Бузова показала свои «50 оттенков»

Напомним, что впервые о «50 оттенков Бузовой» заговорили после выхода клипа на песню «Wi-Fi», наполненного эротическими сценами с «самым красивым преступником в мире» Джереми Миксом. Видео получилось стильным благодаря режиссеру клипа Андрею Голубеву, который правильно понял настроение артистки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:32
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