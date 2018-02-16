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Алена Хмельницкая опубликовала редкий снимок с молодым возлюбленным в День всех влюбленных

Алена Хмельницкая решила в День всех влюбленных порадовать своих поклонников и выставила редкое фото со своим молодым избранником.

Алена Хмельницкая опубликовала редкий снимок с молодым возлюбленным в День всех влюбленных


Киноактриса Алена Хмельницкая уже долгое время состоит в счастливых отношениях з бизнесменом Александром Синюшиным, он младше своей возлюбленной на 12 лет. На днях артистка опубликовала романтический снимок со своим любимым молодым человеком.

Это фото было выложено в интернет в День всех влюбленных. Ведь именно 14 февраля большинство людей в этот день радуют своих половинок сюрпризами, поздравлениями и подарками. Алена Хмельницкая не была исключением и трогательно поздравила Александра.

А публикацию знаменитость подписала так: «Есть только миг, между прошлым и будущим, именно он называется жизнь …». Фанатам безумно понравился снимок, и они поспешили пожелать влюбленным вечной любви. А также добавили, что они очень красивая и гармоничная пара.

Стоит напомнить, что раньше актриса была в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном, у пары родилась дочка. Развод Алене дался очень болезненно, но сейчас она счастлива с новым мужчиной. С бывшим мужем артистка нейтрально поддерживает отношения и только ради дочери.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:30
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