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Жителям Приамурья предлагают пройти тест на алкоголизм

Жителям Приамурья предлагают пройти тест на алкоголизм. Также людям представляют свои услуги психиатры-наркологи и психологи.

Жителям Приамурья предлагают пройти тест на алкоголизм


В рамках проекта по профилактике алкоголизма среди жителей Приамурья данное тестирование, а также консультация со специалистами – лишь часть мероприятия. По словам медиков, желающих пройти тестирование становится все больше, а это говорит о том, что жители области подходят к вопросу здоровья все более ответственно.

Комплекс мероприятий, проводимых амурским Минздравом, а также наркологической службой, уже принесли свои плоды. Почти на 19 % здесь снизилась первичная наркологическая заболеваемость, а также в минувшем году сократилось количество больных, которые перенсли алкогольные психозы, на 42,3 %. Более того, снизилось число жителей Приамурья, страдающих наркоманией. Главврач Амурского областного наркодиспансера Лидия Рыбальченко отметила, что за весь прошлый год на 53,2 % снизилось число случайных отравлений алкоголем.

Наркологи всерьез взялись и за автомобилистов. В Благовещенске, на базе одной из автошкол, заработал проект «Автотрезвость». Цель данного проекта направлена на снижение числа ДТП, которые происходят по вине водителей в алкогольном опьянении. Сообщение об этом поступило от пресс-службы правительства Приамурья.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:00
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