Жителям Приамурья предлагают пройти тест на алкоголизм

В рамках проекта по профилактике алкоголизма среди жителей Приамурья данное тестирование, а также консультация со специалистами – лишь часть мероприятия. По словам медиков, желающих пройти тестирование становится все больше, а это говорит о том, что жители области подходят к вопросу здоровья все более ответственно.Комплекс мероприятий, проводимых амурским Минздравом, а также наркологической службой, уже принесли свои плоды. Почти на 19 % здесь снизилась первичная наркологическая заболеваемость, а также в минувшем году сократилось количество больных, которые перенсли алкогольные психозы, на 42,3 %. Более того, снизилось число жителей Приамурья, страдающих наркоманией. Главврач Амурского областного наркодиспансера Лидия Рыбальченко отметила, что за весь прошлый год на 53,2 % снизилось число случайных отравлений алкоголем.Наркологи всерьез взялись и за автомобилистов. В Благовещенске, на базе одной из автошкол, заработал проект «Автотрезвость». Цель данного проекта направлена на снижение числа ДТП, которые происходят по вине водителей в алкогольном опьянении. Сообщение об этом поступило от пресс-службы правительства Приамурья.