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Новый клип Ольги Бузовой за день просмотрели более двух миллионов человек

Новый клип Ольги Бузовой произвел фурор среди пользователей и его за день просмотрели более двух миллионов человек.

Новый клип Ольги Бузовой за день просмотрели более двух миллионов человек


Клип на композицию «Wi-Fi», премьера которого состоялась в День всех влюбленных, уже просмотрело более двух миллионов человек. Там исполнительница в сексуальных купальных костюмах двигается на фоне футуристических декораций.

Режиссером данного видеоролика был клипмейкер Алексей Голубев. У них уже был не один совместный проект, он снял видео «Привыкаю» и «Мало половин», а также работал с Ольгой на съемках ролика «Лирика» для Filatov&Karas, Masha и «Что они знают» для Егора Крида.

Новое видео мгновенно облетело весь интернет и насобирало 74 тысячи отметок «Мне нравится» и 32 тысячи дизлайков. Пользователи разделились на два противоположных лагеря. Преданные поклонники хвалили ее фигуру и писали о том, что она красотка, а также советовали не тратить свои силы и нервы на негативные комментарии.

А другие пользователи отметили, что двигается Ольга нелепо, а все ее видео очень похожи между собой, а вульгарность зашкаливает.

Творчество телезвезды «Дома-2» всегда бурно обсуждается на просторах интернета. На страничку Ольги Бузовой подписаны более 12 миллионов человек, а стоимость рекламной публикации стартует от 100 тысяч рулей.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:23
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