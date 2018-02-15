В Сети появилась информация о смартфоне HTC Desire 12

Бласс пишет, что девайс оснастят безрамочным дисплеем с диагональю в 5,5 дюйма. Аппаратную систему будет контролировать процессор, который укомплектован восемью ядрами. Что касается объема памяти, то здесь идет речь о модификации 2/16 Гб. Также выделяется основная 13-мегапиксельная и 5-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость аккумулятора должна составить 2,73 тысячи мАч.Известно, что пока устройство имеет название Breeze. На данный момент не раскрываются дополнительные технические подробности касательно будущего HTC Desire 12. Однако вероятно, что на базе этого девайса пользователю будет представлена операционная система Android 8.0 Oreo.