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Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала день своих родов

Бывшая участница телешоу "Дом-2" Нелли Ермолаева, которая несколько дней назад стала матерью, рассказала подробности того, как проходили её беременность и роды.

Молодая женщина сообщила, что была беременной 38 недель и три дня, при этом накануне ночи, когда состоялись роды, она чувствовала, что это произойдёт именно тогда, когда произошло.

Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала день своих родов

Нелли вспоминает, что в тот день супруг предложил ей поехать поужинать в ресторан, а после - отправиться полюбоваться на закат, но она чувствовала, что этого делать не стоит. Тем не менее согласилась составить компанию мужу, но вскоре начались схватки, а также отошли воды.

Так, планы пришлось изменить: супруг Кирилл повёз Ермолаеву в госпиталь, где она благополучно родила.

Нелли тогда испытывала сильные боли, но почему-то именно в этот момент ей пришло в голову немного потанцевать. Чтобы осуществить это, пришлось вколоть ей обезболивающее, которое, впрочем, со своей обязанностью справилось не очень хорошо.

Надо сказать, что роды продолжались недолго, что очень удивило врача. Нелли счастлива, что всё прошло так легко.

Как стало известно, Кирилл и Нелли решили назвать мальчика Мироном. Экс-участница скандальной телестройки пообещала фанатам почаще выходить на связь и рассказывать о ребёнке.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:05
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