В Сети подтвердился безрамочный дизайн смартфона Moto G6

Согласно неофициальной информации, смартфон Moto G6 получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением картинки HD. В аппаратной основе должен оказаться процессор Qualcomm Snapdragon 450. К нему могут предлагать 3 или 4 Гб ОЗУ и 32 или 64 Гб ПЗУ.Что касается G6 Plus, то это устройство должно быть укомплектовано 5,93-дюймовым экраном Full HD+. Внутри будет работать процессор Snapdragon 630, который дополнят шестью гигабайтами оперативной памяти.В Moto G6 Play встроят дисплей HD+ с диагональю 5,7 дюйма. Касательно аппаратной системы известно, что в ней окажется чип Snapdragon 430, а также 2 или 3 Гб ОЗУ и 16 или 32 Гб ПЗУ.Аккумуляторы всех устройств будут обладать емкостью не ниже 3 тысяч мАч. При этом девайсы оснастят операционной системой Android 8.0 Oreo. Есть предположения, что стоимость Moto G6 и Moto G6 Plus окажется на уровне 240 и 330 долларов соответственно.