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На тестах запечатлен обновленный седан Bentley Flying Spur

Британские производители готовят к премьере рестайлинговую версию седана Bentley Flying Spur. В компании Bentley рассчитывают на то, что модель вернёт себе былую славу.

На тестах запечатлен обновленный седан Bentley Flying Spur


Обновлённый Bentley Flying Spur во внешнем дизайне будет иметь спортивные черты. В частности, передняя часть седана получит много общего с Bentley Continental GT, а в остальном дизайн будет консервативным. В салоне Bentley Flying Spur будет установлена «вращающаяся» мультимедийная система с двухсторонним дисплеем.

Под капотом рестайлингового седана установлен силовой агрегат W12 объёмом 6,0 литров, выдающий 626 лошадиных сил при крутящем моменте 900 Нм. Работает двигатель на пару с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Автомобиль комплектуется полноприводной системой. Этот же силовой агрегат установлен на Continental GT, который до первой «сотни» разгоняется за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 333 км/час.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:10
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