На тестах запечатлен обновленный седан Bentley Flying Spur

Обновлённый Bentley Flying Spur во внешнем дизайне будет иметь спортивные черты. В частности, передняя часть седана получит много общего с Bentley Continental GT, а в остальном дизайн будет консервативным. В салоне Bentley Flying Spur будет установлена «вращающаяся» мультимедийная система с двухсторонним дисплеем.Под капотом рестайлингового седана установлен силовой агрегат W12 объёмом 6,0 литров, выдающий 626 лошадиных сил при крутящем моменте 900 Нм. Работает двигатель на пару с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями. Автомобиль комплектуется полноприводной системой. Этот же силовой агрегат установлен на Continental GT, который до первой «сотни» разгоняется за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 333 км/час.