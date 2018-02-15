Искусственные утки-дроны занимаются подсчетом птиц
Ученые из Австралии на протяжении многих лет занимались разработкой удобного способа подсчета количества птиц в колонии. Одним из самых лучших способов оказался подсчет птиц с помощью использования тысячи искусственных-уток дронов. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Methods in Ecology and Evolution.
Специалисты решили понаблюдать за птицами, используя бинокли, после чего в воздух были запущены дроны, чтобы сделать снимки с разной высоты. Вообще, наблюдение за птицами требует множество сил и затрат, поэтому ученые регулярно стараются автоматизировать процесс подсчета птиц
На сегодняшний день ученые уверены, что самый эффективный способ слежения за птицами – это фотографии, сделанные дроном. Также ученые создали алгоритм, благодаря которому дрон с определенной высоты делает фото и сам отделяет особей от общего фона и считает их. А ученые из США предложили использовать дроны со специальными звукозаписывающими устройствами для подсчета птиц.
Специалисты решили понаблюдать за птицами, используя бинокли, после чего в воздух были запущены дроны, чтобы сделать снимки с разной высоты. Вообще, наблюдение за птицами требует множество сил и затрат, поэтому ученые регулярно стараются автоматизировать процесс подсчета птиц
На сегодняшний день ученые уверены, что самый эффективный способ слежения за птицами – это фотографии, сделанные дроном. Также ученые создали алгоритм, благодаря которому дрон с определенной высоты делает фото и сам отделяет особей от общего фона и считает их. А ученые из США предложили использовать дроны со специальными звукозаписывающими устройствами для подсчета птиц.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 17:30