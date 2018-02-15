Ученые создали действенный препарат для фотодинамической терапии рака
Ученые из британского Университета Уорика и австралийского Университета Мошана разработали действенный компонент, который будет использоваться в области фотодинамической терапии рака. Так отмечается, что в основе метода лежит платина, которая может безопасно для организма человека уничтожать раковую опухоль прямо в нужной ей области.
Сообщается, что специальное металлонеорганическое соединение под действием света начинает распадаться внутри раковой опухоли, что способствует появлению платины. Так раковые клетки атакуются лигандами, но при этом здоровые клетки организма не задеваются. Соединение было создано профессором Питером Садлером, который является сотрудником Университета Уорика.
Во время облучения светом некоторые органические лиганды выпадали из связи и заменялись водой, а другие сохраняли стабильное состояние. Таким образом, испытания показали, что компонент является достаточно стабильным в необходимых условиях использования.
Сообщается, что специальное металлонеорганическое соединение под действием света начинает распадаться внутри раковой опухоли, что способствует появлению платины. Так раковые клетки атакуются лигандами, но при этом здоровые клетки организма не задеваются. Соединение было создано профессором Питером Садлером, который является сотрудником Университета Уорика.
Во время облучения светом некоторые органические лиганды выпадали из связи и заменялись водой, а другие сохраняли стабильное состояние. Таким образом, испытания показали, что компонент является достаточно стабильным в необходимых условиях использования.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:10