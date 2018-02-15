Ученые создали действенный препарат для фотодинамической терапии рака

Сообщается, что специальное металлонеорганическое соединение под действием света начинает распадаться внутри раковой опухоли, что способствует появлению платины. Так раковые клетки атакуются лигандами, но при этом здоровые клетки организма не задеваются. Соединение было создано профессором Питером Садлером, который является сотрудником Университета Уорика.Во время облучения светом некоторые органические лиганды выпадали из связи и заменялись водой, а другие сохраняли стабильное состояние. Таким образом, испытания показали, что компонент является достаточно стабильным в необходимых условиях использования.