Ученые: Целостность голубого пятна головного мозга влияет на память

Голубое пятно, расположенное в районе ствола мозга, отвечает за выделение гормона норадреналина, регулирующего процессы сна и бодрствования. Повреждение данного сегмента чревато болезнью Альцгеймера и прочими аналогичными заболеваниями. В рамках эксперимента ученые пригласили 22 пожилых волонтера в возрасте 65-84 лет, а также молодых людей в возрасте до 31 года.Оказалось, повреждения голубого пятна и недостаточная выработка норадреналина в пожилом возрасте вызывает проблемы с эпизодической памятью. Ученые на основании полученных данных планируют создать лекарство от старческих заболеваний нервной системы.