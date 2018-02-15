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Ученые: Целостность голубого пятна головного мозга влияет на память

Британские нейрофизиологи Университетского колледжа Лондона провели ряд исследований, установив, что целостность структуры голубого пятна головного мозга прямо связана с последующими когнитивными нарушениями в пожилом возрасте. Статья представлена Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые: Целостность голубого пятна головного мозга влияет на память


Голубое пятно, расположенное в районе ствола мозга, отвечает за выделение гормона норадреналина, регулирующего процессы сна и бодрствования. Повреждение данного сегмента чревато болезнью Альцгеймера и прочими аналогичными заболеваниями. В рамках эксперимента ученые пригласили 22 пожилых волонтера в возрасте 65-84 лет, а также молодых людей в возрасте до 31 года.

Оказалось, повреждения голубого пятна и недостаточная выработка норадреналина в пожилом возрасте вызывает проблемы с эпизодической памятью. Ученые на основании полученных данных планируют создать лекарство от старческих заболеваний нервной системы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:00
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