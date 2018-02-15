Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей

Повышение стоимости коснулось паркетников, которые произвели в 2018 году. Также уменьшилось количество комплектаций версии Nissan Qashqai. Из перечня пропала версия E Roof. В базовой комплектации Nissan Qashqa под капотом установлена 1,2-литрвая силовая установка, генерирующая 115 лошадиных сил. Мотор работает вместе с механической КП, а также системой полного привода. Данный вариант японского кроссовера покупателям обойдется в 1 204 000 рублей. Топовая модификация получила двухлитровый силовой агрегат, который способен генерировать 144 лошадиные силы. Производитель оценил данное авто в 1 800 000 рублей.Nissan Qashqai расположился на четвёртой позиции по реализации среди японских авто в Российской Федерации. В России в прошлом году удалось продать более 20 000 транспортных средств. Увеличение продаж составило 8%.