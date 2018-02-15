Ученый РАН: Через два года ключевая ставка ЦБ снизится до 5,25 процента

Ученые из Института народно-хозяйственного прогнозирования Академии наук России считают, что через 3 года Банк России будет понижать ключевую ставку. И к 2020 году она не превысит 5,25%.Из-за этого россияне смогут брать кредиты и ипотеку со ставкой до 8%. Однако, предупреждают ученые, надо бояться возникновения «пузыря» на рынке кредитования россиян и не превышать общего объема заимствования на уровне 30% от ВВП.Главный финансовый регулятор страны снизит ставку до уровня 5,25%, тем самым сделав очень доступными кредитование населения. Однако уже в настоящее время жители России задолжали 12 трлн рублей; причем 1 трлн является невозвратным, когда заемщики более 3-х месяцев просрочили выплаты.