Риэлторы: Цена квадратного метра в Новой Москве теперь составляет более 100 тысяч рублей

Новостройки Новой Москвы в прошедшем году показали незначительный рост цены. Теперь теперь стоимость квадратного метра превысила 100 тысячи рублей. Специалисты называют основную причину этого - снижение количества предложений от застройщиков почти в два раза в 2017 году по сравнению с 2016 годом.Востребованность жилья подпитывается кредитованием. Однако в этом есть существенные риски, считают юристы. Оно грозит в будущем судебными процессами, когда стройкомпании подадут на жильцов, которые не будут справляться с выплатой из-за снижения уровня жизни - говорят эксперты рынка. Например, только в прошедшем году заемщиками стали 9 млн россиян; и 7 млн из них вынуждены были перекредитоваться, чтобы не стать банкротами. Эти данные опубликовал Росстат осенью 2017 года.