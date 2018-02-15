СМИ: Сбербанк увеличил выплаты правлению за 2017 год на 1,5 млрд рублей

Сбербанк опубликовал отчетность о своей деятельности за прошедший год: он увеличил свои доходы более чем на 30%, почти до 700 млрд рублей. Из-за этого, его топ-менеджеры смогли получить выплат на 43% больше, чем годом ранее. В денежном выражении рост составил 1,9 млрд рублей, достигнув 5,1 млрд рублей.Эта сумма состоит из двух частей: зарплата (1,1 млрд рублей) и вознаграждения - почти 4 млрд рублей. Однако эти суммы дополняются оплатой за участие в работе наблюдательного совета, которые превышают 1,6 млрд рублей. Таким образом руководство финансового учреждения выплатило себе за труд в 2017 году 9 млрд рублей, что составляет более 10% доходной части за прошедший год.