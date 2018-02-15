Ученые: Муравьи вылечивают раненых насекомых

Для изучения, ученые решили проследить за жизнью африканских муравьев Megaponera analis, которые являются хищниками, и в отличие от других видов не разводят тлю и не имеют особых навыков в строительстве. Данный вид муравьев специализируются на массовых набегах на других насекомых. Их тактика состоит в быстрой и жестокой атаке для того, чтобы унести в свои муравейники как можно больше личинок и тел взрослых особей для пропитания.Но проблема в том, что термиты не такие беззащитные как может показаться, так как они борются с муравьями до последнего своими мощными челюстями. Автор исследования Эрик Франк и его команда рассказали, что если муравей ранен он может использовать специальный феромон, предназначенный для призыва о помощи своих собратий, которые оттаскивают раненого муравья в безопасное место.«Санитары» вылизывают раны, после чего муравьи действительно могут воскреснуть. Исследование показало, что раненые насекомые, которые не прошли процедуры вылизывания ран, погибали в 80% случаев.