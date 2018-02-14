В Петербурге полиция нашла в квартире мумию пенсионера с самодельной секс-куклой

Инцидент произошел в Московском р-не. Соседи стали жаловаться на ужасные запахи, доносящиеся из квартиры мужчины, после чего сотрудники органов решили во время проверки взломать двери. Они нашли труп хозяина в возрасте 66 лет на кровати, обнимающим свою игрушку для утех.Пенсионер сделал тело из старых тряпок вместе с полотенцами, используя также голову манекена. Бюст куклы выделялся на фоне остальных частей фигуры, а в процессе следствия было установлено, что причиной смерти стала старость. Несколько месяцев тело лежало в помещении и превратилось в мумию.