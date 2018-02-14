В планах Apple уничтожить все бумажные деньги

На ежегодном собрании акционеров Apple стало известно о планах компании уничтожить все бумажные деньги. Тим Кук, в своём выступлении подчеркнул, что мир вскоре откажется от использования хрустящих купюр. Глава компании мечтает увидеть, как это произойдёт.Эксперты Apple отмечают, что использование бесконтактных платежей получило широкую распространённость после начала работы Apple Pay. Несмотря на то, что этому сервису пророчили большую популярность, глава компании доволен нынешними результатами. По его словам, общество уже видит преимущество электронных платежей, так что отказ от использования купюр не за горами. Apple планирует и дальше использовать своё влияние, чтобы навсегда уничтожить бумажные деньги.