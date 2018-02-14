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Рок-группу Metallica наградили "Нобелевской премией по музыке"

Metallica была отмечена премией Polar Music Prize. Рок-группа одержала победу в номинации и награждёна "Нобелевской премией по музыке".

Рок-группу Metallica наградили "Нобелевской премией по музыке"


Музыканты Metallica смогут получить "Нобелевскую премию по музыке" 14 июня 2018 года. Торжественную церемонию вручения наград посетит королевская семья. Отмечается, что Metallica - первая метал-группа, отмеченная Polar Music Prize. Судьи премии объяснили победу коллектива тем, что он играет уникальную музыку, подходящую как для молодых неформальных людей, так и для ценителей классических произведений.

Ранее почетную музыкальную премию присваивали: Полу Маккартни, Чаку Берри, Би Би Кингу и др. В этом году, помимо Metallica, награда присуждена и Национальному институту музыки Афганистана.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Вчера, 19:30
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