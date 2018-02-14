АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Кроссовер Geely Atlas появится на российском рынке в феврале по цене от 989 000 рублей

На российском рынке до конца февраля появится в продаже флагманский кроссовер Geely Atlas. Стоимость базовой модификации нового автомобиля составит 989 000 рублей.

Кроссовер Geely Atlas появится на российском рынке в феврале по цене от 989 000 рублей


Базовая модификация флагманского кроссовера Geely Atlas на российском рынке будет предложена с двигателем объёмом 2,0 литра производительностью 139 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль 6-ступенчатой коробкой передач Getrag и заднеприводной системой. В оснащение базовой комплектации входит климат-контроль, электроуселитель рулевого управления, фронтальные подушки безопасности, аудиосистема с четырьмя динамиками и комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС».

Стоимость кроссовера в модификации Comfort стартует от 1 106 000 рублей. Также для россиян будет доступна модификация Luxury по цене от 1 323 000 рублей. Стоимость «топовой» версии Geely Atlas Flagship 4WD составит 1 539 000 рублей. Максимальная комплектация кроссовера отличается отделкой салона кожей Nappa, стеклянной крышей с люком, а также целым рядом дополнительных функций.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Муравьи вылечивают раненых насекомых
Samsung начинает переработку старых телефонов для
Криптовалютчики мешают специалистам SETI искать
Советская летчица Марина Попович получила задание
Анна Михалкова показала старое фото своих
Ученые выявили новые особенности сильных
Ученые изучили как выветривание морского дна
Елена Воробей чуть не разорилась в Испании
Ученые разрабатывают принципиально новый метод
Туманность Андромеды сформировалась в «недавней»
В норвежском городе Лонгйир запрещены похороны
Автономное беспилотное воздушное такси начнет
Ген, провоцирующий рак, контролирует воспаление в
Нацисты сконструировали космический корабль для
Ученые: Слабосоленая вода изменила форму раковин
Возле берегов Японии был найден подводный
Большинство устройств на Android уже заражены
Клип Ольги Бузовой на композицию WI-FI произвел
Милонов прокомментировал законопроект касательно
Олимпиада оказалась под угрозой срыва из-за
Ученые впервые наблюдали электронную динамику
Летающая тарелка стала причиной мощного
Поклонники назвали Дженнифер Лопес леопардовой
Возлюбленная Олега Яковлева Александра Куцевол
Антон Гусев и Виктория Романец мило поздравили
На древней карте Америки ученые обнаружили
Ученые: Размножение людей в космосе
"Синтоловый качок" поздравил девушек с Днем всех
В Петербурге полиция нашла в квартире мумию
Поклонники Ирины Дубцовой считают, что у нее
Просмотреть все новости