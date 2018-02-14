Кроссовер Geely Atlas появится на российском рынке в феврале по цене от 989 000 рублей

Базовая модификация флагманского кроссовера Geely Atlas на российском рынке будет предложена с двигателем объёмом 2,0 литра производительностью 139 лошадиных сил. Комплектуется автомобиль 6-ступенчатой коробкой передач Getrag и заднеприводной системой. В оснащение базовой комплектации входит климат-контроль, электроуселитель рулевого управления, фронтальные подушки безопасности, аудиосистема с четырьмя динамиками и комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС».Стоимость кроссовера в модификации Comfort стартует от 1 106 000 рублей. Также для россиян будет доступна модификация Luxury по цене от 1 323 000 рублей. Стоимость «топовой» версии Geely Atlas Flagship 4WD составит 1 539 000 рублей. Максимальная комплектация кроссовера отличается отделкой салона кожей Nappa, стеклянной крышей с люком, а также целым рядом дополнительных функций.