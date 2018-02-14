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Кети Топурия и Гуф выложили совместный фотоснимок, чем очень порадовали поклонников

Кети Топурия и Гуф наконец-то перестали скрывать свои отношения и выложили совместный фотоснимок.

Кети Топурия и Гуф выложили совместный фотоснимок, чем очень порадовали поклонников


В социальных сетях был замечен совместный фотоснимок рэпера Гуфа и исполнительницы Кети Топурии. На снимке Кети и Гуф позируют в автомашине, где рэпер положил свои ноги на колени певицы. Оба исполнителя прикрывают лица руками но, несмотря на это становится, очевидно, кто изображен на снимке.

Пара длительное время скрывала от общественности свои отношения, поэтому поклонники были рады увидеть их общее фото. Они пожелали влюбленным счастья, большой любви и сказали, что они прекрасно смотрятся вместе. А слухи об отношениях Кети и Гуфа появились еще зимой 2017 года, тогда их заметили на отдыхе в Таиланде.

В то время певица была замужем, поэтому знаменитости сказали, что дружат. В этом году влюбленные отдыхали там же, поскольку в интернете часто появлялись раздельные снимки, но на одинаковом фоне. По некоторой информации молодые люди давно проживают вместе, и пара неоднократно была замечена в кафе.

Стоит напомнить, что у Кети от предыдущего брака подрастает маленькая дочка Оливия, а у Гуфа остался сын Сэм от бывшей жены Айзы Анохиной.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:09
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