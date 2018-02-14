Volkswagen рассказал про новинки для рынка России в 2018 году

Компания Volkswagen предложит гостям столичного мотор-шоу участвовать в тест-драйвах их транспортных средств. В их числе будут две новые версии текущего модельного года. В данном случае речь ведётся в отношении кроссовера Teramont, а также флагманского Touareg, презентация которого будет проведена в рамках Пекинского автосалона. Отсутствие привычного стенда показывает, что автопроизводитель не планирует в Москву привозить седан Volkswagen Polo второго поколения. Авто вышло уже на южноамериканском рынке под названием Virtus.По мнению экспертов, смена поколений этой версии в России произойдёт не раньше будущего года. Новая Jetta вряд ли доедет до Российской Федерации. Автомобиль дебютировал в Детройте. В ходе автосалона заявили, что машина доступна будет только в Соединённых Штатах и Китае.