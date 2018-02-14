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Volkswagen рассказал про новинки для рынка России в 2018 году

Volkswagen будет участвовать в самой крупной в РФ московской автовыставке ММАС в «инновационном формате», отказавшись от стенда.

Volkswagen рассказал про новинки для рынка России в 2018 году


Компания Volkswagen предложит гостям столичного мотор-шоу участвовать в тест-драйвах их транспортных средств. В их числе будут две новые версии текущего модельного года. В данном случае речь ведётся в отношении кроссовера Teramont, а также флагманского Touareg, презентация которого будет проведена в рамках Пекинского автосалона. Отсутствие привычного стенда показывает, что автопроизводитель не планирует в Москву привозить седан Volkswagen Polo второго поколения. Авто вышло уже на южноамериканском рынке под названием Virtus.

По мнению экспертов, смена поколений этой версии в России произойдёт не раньше будущего года. Новая Jetta вряд ли доедет до Российской Федерации. Автомобиль дебютировал в Детройте. В ходе автосалона заявили, что машина доступна будет только в Соединённых Штатах и Китае.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
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