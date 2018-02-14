Прохор Шаляпин во время посещения “Всемирного центра отдыха Уолта Диснея” побывал на Пандоре

Исполнитель отметил, что виртуальный мир “Аватара” имеет высокое качество и здесь действительно можно насладиться им в реальности, когда гуляешь по территории героев фильма. Подписчики были в восторге от увиденных снимков, после чего написали много лестных слов в адрес Прохора Шаляпина.Они поблагодарили кумира за доставленное удовольствие и отметили, что нереально обойти всю Пандору за один день. Многие люди захотели увидеть такой аналог в столице, а некоторые лица были заинтригованы одиночеством артиста, находящегося сейчас на Таиланде.