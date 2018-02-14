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В Женеве представят «заряженный» Mercedes-Benz AMG G 63

Компания Mercedes-Benz на площадке Женевского автосалона планирует представить заряженную версию Mercedes-AMG G 63. Новая генерация «Гелендвагена» будет под капот получит бензиновый агрегат производительностью 585 лошадиных сил.

В Женеве представят «заряженный» Mercedes-Benz AMG G 63


Общая масса автомобиля Mercedes-AMG G 63 составляет без малого 2,5 тонны. С новым мотором, который оснащён системой двойного турбонаддува, автомобиль до первой «сотни» разгоняется за 4,5 секунды, при этом максимальная скорость внедорожника ограничена 220 км/час. В качестве дополнительной опции клиентам будут предложены особые покрышки и увеличенная максимальная скорость до 240 км/час.

Автомобиль Mercedes-AMG G 63 наделили системой векторизации крутящего момента с 60-процентной отдачей на заднюю колёсную ось. Кроме того внедорожник получил независимую много рычажную подвеску.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
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