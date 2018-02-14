Модельный ряд Geely пополнится новым седаном Emgrand SL

Накануне в сети появились первые фотографии нового автомобиля Geely Emgrand SL. Автомобиль получил купеобразный силуэт, светодиодную головную оптику, решётку радиатора с концентрическими секциями и задние фонари с LED-матрицами.В качестве силовой установки седана выступают турбированные двигатели объёмом 1,0 и 1,4 литра производительностью 136 и 133 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается либо механическая коробка передач на 6 ступеней, либо роботизированная трансмиссия на 6 диапазонов.Габариты нового седана составляют 4 680/1 785/1 460 мм, размер колёсной базы - 2 670 мм. Ожидается, что презентация автомобиля Geely Emgrand SL состоится в этом году на автосалоне в Пекине, затем седан поступит в продажу.