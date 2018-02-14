Модельный ряд Geely пополнится новым седаном Emgrand SL
В компании Geely готовятся представить новый среднеразмерный седан Emgrand SL. В модельном ряду производителя новинка расположится выше модели Emgrand GL.
Накануне в сети появились первые фотографии нового автомобиля Geely Emgrand SL. Автомобиль получил купеобразный силуэт, светодиодную головную оптику, решётку радиатора с концентрическими секциями и задние фонари с LED-матрицами.
В качестве силовой установки седана выступают турбированные двигатели объёмом 1,0 и 1,4 литра производительностью 136 и 133 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается либо механическая коробка передач на 6 ступеней, либо роботизированная трансмиссия на 6 диапазонов.
Габариты нового седана составляют 4 680/1 785/1 460 мм, размер колёсной базы - 2 670 мм. Ожидается, что презентация автомобиля Geely Emgrand SL состоится в этом году на автосалоне в Пекине, затем седан поступит в продажу.
Накануне в сети появились первые фотографии нового автомобиля Geely Emgrand SL. Автомобиль получил купеобразный силуэт, светодиодную головную оптику, решётку радиатора с концентрическими секциями и задние фонари с LED-матрицами.
В качестве силовой установки седана выступают турбированные двигатели объёмом 1,0 и 1,4 литра производительностью 136 и 133 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предлагается либо механическая коробка передач на 6 ступеней, либо роботизированная трансмиссия на 6 диапазонов.
Габариты нового седана составляют 4 680/1 785/1 460 мм, размер колёсной базы - 2 670 мм. Ожидается, что презентация автомобиля Geely Emgrand SL состоится в этом году на автосалоне в Пекине, затем седан поступит в продажу.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50