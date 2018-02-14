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Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно признался в любви на расстоянии

Певец Сергей Жуков опубликовал в Instagram фото жены Регины и трогательно признался ей в любви на расстоянии, написав, что разлука в День влюбленных не имеет значения, а важны лишь чувства.

Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно признался в любви на расстоянии


Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в личном аккаунте Instagram поделился снимком своей супруги Регины и очень трогательно подписал пост, посвятив его любимой.

Сергей написал, что несмотря на то, между ним и Региной тысячи километров, несмотря на то, что она где то-там, дома, с сопящими под боком сорванцами, а он в бездушном номере отеля, а весь мир празднует День Влюбленных, обнимая своих любимых, он все равно знает, что это не важно.

«Не важно рядом мы или нет, могу я тебя прижать к себе или это невозможно... Важны те чувства, которые нельзя ни купить, ни изобразить, ни выдумать», - написал Жуков.

Певец считает, что важны те ниточки, которые связывают его и Регину на самых дальних расстояниях разлук и расставаний, важны те слова, что они говорят друг другу «по проводам».

Он уверен, что где-то там, дома, далеко-далеко его ждет его счастье: «Счастье данное мне богом. Счастье, которое согревает меня каждую минуту».

Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно признался в любви на расстоянии


Сергей рассказал, что это счастье дарит ему калейдоскоп чувств и впечатлений каждый день.

Он написал, что скоро приедет и трогательно признался в любви супруге: «Мое большое счастье! Моя жена. Моя любимая! Моя жизнь! Региночка, я тебя люблю».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 01:40
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