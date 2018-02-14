Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно признался в любви на расстоянии

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в личном аккаунте Instagram поделился снимком своей супруги Регины и очень трогательно подписал пост, посвятив его любимой.Сергей написал, что несмотря на то, между ним и Региной тысячи километров, несмотря на то, что она где то-там, дома, с сопящими под боком сорванцами, а он в бездушном номере отеля, а весь мир празднует День Влюбленных, обнимая своих любимых, он все равно знает, что это не важно.«Не важно рядом мы или нет, могу я тебя прижать к себе или это невозможно... Важны те чувства, которые нельзя ни купить, ни изобразить, ни выдумать», - написал Жуков.Певец считает, что важны те ниточки, которые связывают его и Регину на самых дальних расстояниях разлук и расставаний, важны те слова, что они говорят друг другу «по проводам».Он уверен, что где-то там, дома, далеко-далеко его ждет его счастье: «Счастье данное мне богом. Счастье, которое согревает меня каждую минуту».Сергей рассказал, что это счастье дарит ему калейдоскоп чувств и впечатлений каждый день.Он написал, что скоро приедет и трогательно признался в любви супруге: «Мое большое счастье! Моя жена. Моя любимая! Моя жизнь! Региночка, я тебя люблю».