Российский врач-психиатр призывает бороться с монетизацией Дня святого Валентина

Любое торжественно событие является сильной нагрузкой для человека, вынужденного дарить подарки своим близким людям и друзьям. Сейчас общество подвержено массовому потребительству, когда народ перед праздниками начинает опустошать прилавки магазинов. Вместо этого стоит уделить больше времени любимому человеку и не поддаваться искушению рекламы с различными предложениями.Медик считает, что данный вопрос должен быть рассмотрен чиновниками, так как многие семейные торжества стали заменяться монетизацией. Пока тема любви и отношений заменяется вещами и другими понятиями, вносящими раздор между супругами.