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Российский врач-психиатр призывает бороться с монетизацией Дня святого Валентина

Российский врач-психиатр во время беседы с журналистами отметил, что День святого Валентина негативно влияет на семейную жизнь людей. Александр Федорович также призывает бороться с монетизацией праздника.

Любое торжественно событие является сильной нагрузкой для человека, вынужденного дарить подарки своим близким людям и друзьям. Сейчас общество подвержено массовому потребительству, когда народ перед праздниками начинает опустошать прилавки магазинов. Вместо этого стоит уделить больше времени любимому человеку и не поддаваться искушению рекламы с различными предложениями.

Российский врач-психиатр призывает бороться с монетизацией Дня святого Валентина


Медик считает, что данный вопрос должен быть рассмотрен чиновниками, так как многие семейные торжества стали заменяться монетизацией. Пока тема любви и отношений заменяется вещами и другими понятиями, вносящими раздор между супругами.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:05
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