АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.17 USD 57.77
Курс валют на 14.02.2018

МАК: Возможной причиной крушения Ан-148 названо обледенение датчиков скорости

Обнародована версия комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) касательно причин авиакатастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний». Самой вероятной причиной авиакатастрофы в Подмосковье названо обледенение датчиков давления, что исказило показания приборов, показывающих скорость самолёта.

МАК: Возможной причиной крушения Ан-148 названо обледенение датчиков скорости


Комиссии Межгосударственного авиационного комитета России, изучив все известные на сегодняшний день данные о крушении Ан-148, пришла к предварительному выводу. Члены комиссии МАК считают, что обледеневшие датчики давления помешали нормально функционировать приборам, определяющим скорость воздушного судна. После расшифровки «черных ящиков» разбившегося авиалайнера рейса Москва – Орск выяснилось, что внештатная ситуация на борту Ан-148 возникла уже через две с половиной минуты после взлёта. В момент, когда воздушное судно находилось на высоте 1300 метров. Тогда лайнер летел со скоростью в 470 км/час, но приборы показывали разные цифры. Расхождение достигло 30 километров в час…

Эксперты МАК выяснили, что приёмники полного давления в полёте не функционировали, ибо обогрев всех ППД по какой-то причине не был включен. Таким образом, специалисты МАК сделали предварительный вывод об авиакатастрофе в Подмосковье: основной причиной крушения Ан-148 могли стать неправильные скоростные показатели. В свою очередь, данные о скорости полета были искажены из-за обледенения приемников полного давления.
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 18:47
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости
Полина Фаворская вернулась с Бали
Amazon осуществляет работу над чипами
Правительственные сайты США и Великобритании
Сергей Жуков в День всех влюбленных трогательно
Болельщиков из РФ, размахивающих «флагом с
Сергей Глушко поздравил всех с Днем влюбленных,
В России заблокировали инструкции по сборке
Татьяна Навка поздравила «юную девочку» Татьяну
Пэрис Хилтон искупалась в миллионе алых роз,
Самый мощный "охотник" за инопланетной жизнью
Филипп Киркоров удивил поклонников внешним видом
Фотомодель Мария Лиман готовит горячую валентинку
Яндекс провел полтора года назад мероприятия по
Новый прибор изучения темной материи DESI создаст
Ученые в травяных чаях нашли опасные растительные
Максим Фадеев расторгнул контракт с солисткой
Рэп-исполнитель Мот посвятил новорожденному сыну
Роботы на основе поведения тараканов выживут на
Началось тайное обсуждение преемников Елизаветы
Клон премиального внедорожника Acura MDX станет
Авто Honda NSX, а также Nissan GT-R сравнили в
Автомобили Lifan для россиян стали доступнее
Отечественный авторынок новых LCV вырос на 12% в
Российский врач-психиатр призывает бороться с
В сеть выложили фотографии интерьера нового
Ко Дню святого Валентина в аэропорту Лас-Вегаса
Первый современный кроссовер Rolls-Royce получит
Красноярец продает электрокар версии Tesla Model
Наследники Игоря Николаева и Владимира Преснякова
Просмотреть все новости