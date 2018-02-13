МАК: Возможной причиной крушения Ан-148 названо обледенение датчиков скорости

Комиссии Межгосударственного авиационного комитета России, изучив все известные на сегодняшний день данные о крушении Ан-148, пришла к предварительному выводу. Члены комиссии МАК считают, что обледеневшие датчики давления помешали нормально функционировать приборам, определяющим скорость воздушного судна. После расшифровки «черных ящиков» разбившегося авиалайнера рейса Москва – Орск выяснилось, что внештатная ситуация на борту Ан-148 возникла уже через две с половиной минуты после взлёта. В момент, когда воздушное судно находилось на высоте 1300 метров. Тогда лайнер летел со скоростью в 470 км/час, но приборы показывали разные цифры. Расхождение достигло 30 километров в час…Эксперты МАК выяснили, что приёмники полного давления в полёте не функционировали, ибо обогрев всех ППД по какой-то причине не был включен. Таким образом, специалисты МАК сделали предварительный вывод об авиакатастрофе в Подмосковье: основной причиной крушения Ан-148 могли стать неправильные скоростные показатели. В свою очередь, данные о скорости полета были искажены из-за обледенения приемников полного давления.