Вера Брежнева предоставила своей дочке Соне полную свободу

Старшему ребенку Веры Брежневой скоро исполнится 17 лет. Последние годы она проживает вдалеке от близких людей, в Америке. Именно там Соня хочет получить высшее образование.Ранее, где-то до 14 лет ее дочка делала одолжение в учебе и училась больше для мамы, чем для себя. Именно тогда у Веры состоялся откровенный разговор с дочкой. Она объяснила, что если чего-то в жизни хочет добиться, то, прежде всего, нужно получить знания.Соня прислушалась к маме и сделала правильный выбор. Теперь Брежнева всецело доверяет Соне и знает, что она со всей ответственностью подходит к любым вопросом и не занимается глупостями. Дочка собирается связать свою дальнейшую жизнь с кино. Мама совершенно этому не препятствует и обещает помочь, если нужно будет.Вера также рассказала, что на младшую дочь Сару остается очень мало времени, поскольку она загружена работой. Если исполнительница остается дома, то все время уделяет ребенку и старается проводить его качественно.На данный момент Вера Брежнева находится в отношениях с Константином Меладзе. Влюбленные не распространяются о своей личной жизни, поскольку счастье любит тишину.