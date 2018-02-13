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Вера Брежнева предоставила своей дочке Соне полную свободу

Вера Брежнева всецело доверяет своей дочке Соне, поэтому предоставила ей полную свободу.

Вера Брежнева предоставила своей дочке Соне полную свободу


Старшему ребенку Веры Брежневой скоро исполнится 17 лет. Последние годы она проживает вдалеке от близких людей, в Америке. Именно там Соня хочет получить высшее образование.

Ранее, где-то до 14 лет ее дочка делала одолжение в учебе и училась больше для мамы, чем для себя. Именно тогда у Веры состоялся откровенный разговор с дочкой. Она объяснила, что если чего-то в жизни хочет добиться, то, прежде всего, нужно получить знания.

Соня прислушалась к маме и сделала правильный выбор. Теперь Брежнева всецело доверяет Соне и знает, что она со всей ответственностью подходит к любым вопросом и не занимается глупостями. Дочка собирается связать свою дальнейшую жизнь с кино. Мама совершенно этому не препятствует и обещает помочь, если нужно будет.

Вера также рассказала, что на младшую дочь Сару остается очень мало времени, поскольку она загружена работой. Если исполнительница остается дома, то все время уделяет ребенку и старается проводить его качественно.

На данный момент Вера Брежнева находится в отношениях с Константином Меладзе. Влюбленные не распространяются о своей личной жизни, поскольку счастье любит тишину.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 17:27
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