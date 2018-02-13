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Расшифрованное послание инопланетян предупредило землян об исчезновении из-за нежелания совершенствоваться

Когда в конце 50-х годов британцы из Сильфо Мур обнаружили в болоте 43-сантиметровый НЛО, но во время исследования ученые обнаружили внутри него книгу с посланием инопланетян. После расшифровки им удалось выяснить, что существа предупредили землян об исчезновении из-за нежелания совершенствоваться.

СМИ стали писать о внеземном артефакте после того, как на его поверхности были найдены иероглифы, аналогичные НЛО из Розуэлла, но никто особо не распространялся о находке внутри летающей тарелки. Сам документ был написан на медных страницах пришельцем Улло, который особое внимание уделил вопросу, связному с опасностью ядерного оружия для жителей планеты.

Расшифрованное послание инопланетян предупредило землян об исчезновении из-за нежелания совершенствоваться


Такая информация вызвала сенсацию среди ученых, которые быстро решили списать все на искусную подделку. Вот только оболочка кусков корабля имела слой свинца для защиты от радиации, а остальные части были сделанные из металла, которого нет на Земле. Сейчас части аппарата лежат в подвалах Лондона, но книга вместе с главной конструкцией объекта бесследно исчезла.
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:05
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