Расшифрованное послание инопланетян предупредило землян об исчезновении из-за нежелания совершенствоваться

СМИ стали писать о внеземном артефакте после того, как на его поверхности были найдены иероглифы, аналогичные НЛО из Розуэлла, но никто особо не распространялся о находке внутри летающей тарелки. Сам документ был написан на медных страницах пришельцем Улло, который особое внимание уделил вопросу, связному с опасностью ядерного оружия для жителей планеты.Такая информация вызвала сенсацию среди ученых, которые быстро решили списать все на искусную подделку. Вот только оболочка кусков корабля имела слой свинца для защиты от радиации, а остальные части были сделанные из металла, которого нет на Земле. Сейчас части аппарата лежат в подвалах Лондона, но книга вместе с главной конструкцией объекта бесследно исчезла.