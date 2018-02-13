Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди подписчиков

"Доброе утро мои дорогие. Хочу вас узнать поближе, напишите из какого вы города? Давайте начнём с меня. Я Омарова (Бородина) Ксения Кимовна, родилась и выросла в городе Москва", - рассказывает мини-биографию Ксюша подписчикам.

Бородиной было интересно узнать, из какого города ее поклонники. А в какой форме ей нужно отвечать, она показала своим примером.В ответ её фанаты рассказали о себе. Надо отметить, что география подписчиков Бородиной весьма обширна. Кроме самых дальних уголков Российской Федерации, у неё есть фанаты из Украины, Казахстана и даже дальнего зарубежья.Также знаменитость спросила, что бы многочисленные подписчики хотели видеть в ее публикациях. Оказалось, что подавляющее большинство хотят видеть видео и фотографии о жизни её дружной и многочисленной семьи.