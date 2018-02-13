АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди подписчиков

Ксения Бородина ведет очень активную жизнь в Инстаграме. В одном из своих последних постов девушка устроила переписку своих многочисленных подписчиков.

Бородиной было интересно узнать, из какого города ее поклонники. А в какой форме ей нужно отвечать, она показала своим примером.

Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди подписчиков

"Доброе утро мои дорогие. Хочу вас узнать поближе, напишите из какого вы города? Давайте начнём с меня. Я Омарова (Бородина) Ксения Кимовна, родилась и выросла в городе Москва", - рассказывает мини-биографию Ксюша подписчикам.

В ответ её фанаты рассказали о себе. Надо отметить, что география подписчиков Бородиной весьма обширна. Кроме самых дальних уголков Российской Федерации, у неё есть фанаты из Украины, Казахстана и даже дальнего зарубежья.

Также знаменитость спросила, что бы многочисленные подписчики хотели видеть в ее публикациях. Оказалось, что подавляющее большинство хотят видеть видео и фотографии о жизни её дружной и многочисленной семьи.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:47
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь
Просмотреть все новости