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Путешествие во времени теоретически возможно при наличии портала или машины – Эксперты

Российский эксперт Лев Орлов решил провести личное расследование возможности путешествия во времени, изучив материалы человека, опубликовавшего их в сетях. Теоретически это возможно сделать при наличии портала или машины, способной перенести человека в эпоху прошлого и будущего.

Такие прыжки во времени всегда интересовали ученых, проводящих много опытов, чтобы добиться желаемого результата. Сейчас власти стран финансируют такие проекты, с помощью которых можно отправить предметы в иные пространства.

Путешествие во времени теоретически возможно при наличии портала или машины – Эксперты


Эксперт не сомневается, что через 4000 лет любой человек сможет осуществлять такие путешествия во времени, но пока у него нет таких возможностей. Однако раньше СМИ писали о готовой машине времени в Ватикане, которая может помочь увидеть события разных времен, но, к сожалению, не отправляет туда любопытных гостей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:50
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