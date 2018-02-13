Путешествие во времени теоретически возможно при наличии портала или машины – Эксперты

Такие прыжки во времени всегда интересовали ученых, проводящих много опытов, чтобы добиться желаемого результата. Сейчас власти стран финансируют такие проекты, с помощью которых можно отправить предметы в иные пространства.Эксперт не сомневается, что через 4000 лет любой человек сможет осуществлять такие путешествия во времени, но пока у него нет таких возможностей. Однако раньше СМИ писали о готовой машине времени в Ватикане, которая может помочь увидеть события разных времен, но, к сожалению, не отправляет туда любопытных гостей.