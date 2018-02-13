Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся тяжело
Агата Муцениеце с недавних пор принялась худеть. Актриса сказала, что увидев себя по телевизору, ей очень не понравилось, как выглядит её фигура. Артистка приняла решение не садиться на строгие диеты, а усиленно заняться спортом.
Результаты ежедневной тренировки артистка с удовольствием демонстрирует в соцсети. Но чуть позже Агата призналась, что сбрасывание лишнего веса ей не дается легко.
Муцениеце поддержали её многочисленные фанаты и попросили не сдаваться. Поклонники сказали, что всё будет хорошо и лишний вес обязательно уйдёт. По словам подписчиков, актрисе не надо опускать руки, так как скоро лето, и поэтому нужно приводить себя в форму.
Результаты ежедневной тренировки артистка с удовольствием демонстрирует в соцсети. Но чуть позже Агата призналась, что сбрасывание лишнего веса ей не дается легко.
Муцениеце поддержали её многочисленные фанаты и попросили не сдаваться. Поклонники сказали, что всё будет хорошо и лишний вес обязательно уйдёт. По словам подписчиков, актрисе не надо опускать руки, так как скоро лето, и поэтому нужно приводить себя в форму.