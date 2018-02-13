Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся тяжело

Результаты ежедневной тренировки артистка с удовольствием демонстрирует в соцсети. Но чуть позже Агата призналась, что сбрасывание лишнего веса ей не дается легко.Муцениеце поддержали её многочисленные фанаты и попросили не сдаваться. Поклонники сказали, что всё будет хорошо и лишний вес обязательно уйдёт. По словам подписчиков, актрисе не надо опускать руки, так как скоро лето, и поэтому нужно приводить себя в форму.