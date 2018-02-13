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Татьяна Тотьмянина перенесла третью операцию

Травма, которую получила фигуристка Татьяна Тотьмянина перед Новым годом во время подготовки к шоу «Щелкунчик и Мышиный король» Ильи Авербуха, заставила её родных и фанатов изрядно поволноваться. Алексей Ягудин, муж спортсменки, поведал о том, что Татьяна перенесла третью операцию.

Татьяна Тотьмянина перенесла третью операцию

Сломавшая ногу фигуристка период реабилитации провела на территории Таиланда вместе со своей семьей. В данное время она продолжает восстанавливаться. Татьяна призналась, что она заново училась ходить. В своём микроблоге спортсменка написала, что жизнь — это удивительная штука, вчера ты бегал, а сегодня заново учишься ходить.

Первое время Тотьмянина передвигалась на костылях и на инвалидном кресле. Как только доктор разрешил спортсменке заниматься гимнастикой, она сразу же побежала в зал. Супруга Ягудина планирует как можно быстрее вернуться в форму, потому что двадцать седьмого февраля публика ждет Татьяну в Братиславе в шоу «Звезды льда».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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