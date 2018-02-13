Татьяна Тотьмянина перенесла третью операцию

Сломавшая ногу фигуристка период реабилитации провела на территории Таиланда вместе со своей семьей. В данное время она продолжает восстанавливаться. Татьяна призналась, что она заново училась ходить. В своём микроблоге спортсменка написала, что жизнь — это удивительная штука, вчера ты бегал, а сегодня заново учишься ходить.Первое время Тотьмянина передвигалась на костылях и на инвалидном кресле. Как только доктор разрешил спортсменке заниматься гимнастикой, она сразу же побежала в зал. Супруга Ягудина планирует как можно быстрее вернуться в форму, потому что двадцать седьмого февраля публика ждет Татьяну в Братиславе в шоу «Звезды льда».