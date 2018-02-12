Поклонники восхищаются внешним видом наследницы Ренаты Литвиновой Ульяны
Сейчас наследница Ренаты Литвиновой приехала в гости к актрисе, после чего звездная мама опубликовала в Instagram снимки Ульяны. Поклонники восхищаются внешним видом девушки, которая становится настоящей красавицей.
Звезда старается больше времени проводить с дочерью, которая учится в Лондоне и тоже мечтает об актерской профессии. Подписчики сразу отметили, что девушка отличается прекрасной внешностью и ведет себя скромно, но при этом в ее глазах заметно упорство и самодостаточность.
Пользователи сетей написали много лестных сообщений в адрес Ренаты Литвиновой, назвав наследницу ее произведением искусства. Они любят артистку за талант и красоту, часто называя пару семьей богинь.
Звезда старается больше времени проводить с дочерью, которая учится в Лондоне и тоже мечтает об актерской профессии. Подписчики сразу отметили, что девушка отличается прекрасной внешностью и ведет себя скромно, но при этом в ее глазах заметно упорство и самодостаточность.
Пользователи сетей написали много лестных сообщений в адрес Ренаты Литвиновой, назвав наследницу ее произведением искусства. Они любят артистку за талант и красоту, часто называя пару семьей богинь.