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Канадская фигуристка Меган Дюамель спасла собаку от участи быть съеденной корейцами

Провинция Канвондо, ставшая местом проведения ОИ, имеет 200 ферм, выращивающих животных для приготовления деликатесов. Канадская фигуристка Меган Дюамель спасла собаку от участи быть съеденным корейцами.

Все юридические нюансы были улажены с помощью члена общества по защите животных Эк Пака, а сама фигуристка быстро привязалась к щенку Му-тае, опубликовав в сетях трогательный снимок с новым питомцем. Вот только после возвращения на родину ей придется отдать особь в надежные руки из-за небольшой квартиры, где уже живет одна собака.

Канадская фигуристка Меган Дюамель спасла собаку от участи быть съеденной корейцами


Спортсменка отметила, что спасенная такса хочет больше времени проводить на руках у хозяина и не желает играть вдали от людей. Она призвала коллег поступить аналогичным образом и спасти невинные жизни четверолапых друзей, которые находятся в ужасных условиях и часто подвергаются жестокому обращению.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:25
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