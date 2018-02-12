Канадская фигуристка Меган Дюамель спасла собаку от участи быть съеденной корейцами

Все юридические нюансы были улажены с помощью члена общества по защите животных Эк Пака, а сама фигуристка быстро привязалась к щенку Му-тае, опубликовав в сетях трогательный снимок с новым питомцем. Вот только после возвращения на родину ей придется отдать особь в надежные руки из-за небольшой квартиры, где уже живет одна собака.Спортсменка отметила, что спасенная такса хочет больше времени проводить на руках у хозяина и не желает играть вдали от людей. Она призвала коллег поступить аналогичным образом и спасти невинные жизни четверолапых друзей, которые находятся в ужасных условиях и часто подвергаются жестокому обращению.