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СК возбудило уголовное дело против медцентра, в котором лечился Дмитрий Марьянов

СК возбудил уголовное дело против руководителя медцентра, в котором проходил лечение Дмитрий Марьянов. Следователи установили, что смерть актёра могли спровоцировать препараты, вводимые внутримышечно.

СК возбудило уголовное дело против медцентра, в котором лечился Дмитрий Марьянов


Против медцентра "Феникс" было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное оказание медицинских услуг". СК заинтересовалось деятельностью реабилитационного центра после смерти Дмитрия Марьянова, проходившего там лечение. Следователи установили, что лекарства, назначенные актёру, отпускаются строго по рецепту, так как необходимо точное соблюдение дозировок. Одной из версий гибели Марьянова является передозировка препаратами.

Сотрудники правоохранительных органов также предполагают, что сотрудники медцентра назначили препараты, не проверив предварительно актёра на наличие противопоказаний. Такое грубое нарушение могло также привести к гибели Марьянова.
Общество / Происшествия
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:15
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