NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь
Основная миссия NASA по изучению космического пространства является поиск инопланетной жизни, однако пока что в этой области космическое агентство США, да и любое другое, не продвинулось ни на йоту. Однако NASA продолжает мониторить просторы Вселенной, на этот раз астрономов заинтересовало созвездие Печь.
Больше века астрономы всматриваются в ночное небо, а космические агентства посылают в космос радиосигналы и материальные предметы типа карт Солнечной системы, отправленных NASA на Voyager, однако пока что никаких утешительных результатов нет. Согласно данным мировых космических агентств, инопланетные цивилизации на связь с землянами пока не вышли.
С этой целью NASA в данное время занимается наблюдением за созвездием Печь. В частности астрономов заинтересовала галактика, которую в определенное время можно увидеть невооруженным взглядом. В ней астрономы агентства фиксируют странные необъяснимые пока события, однако более точно ученые ничего сказать не могут, так как стоят только в начале пути изучения галактики в созвездии Печь. Кто знает, возможно, именно оттуда к Земле полетят ответные сигналы.
Больше века астрономы всматриваются в ночное небо, а космические агентства посылают в космос радиосигналы и материальные предметы типа карт Солнечной системы, отправленных NASA на Voyager, однако пока что никаких утешительных результатов нет. Согласно данным мировых космических агентств, инопланетные цивилизации на связь с землянами пока не вышли.
С этой целью NASA в данное время занимается наблюдением за созвездием Печь. В частности астрономов заинтересовала галактика, которую в определенное время можно увидеть невооруженным взглядом. В ней астрономы агентства фиксируют странные необъяснимые пока события, однако более точно ученые ничего сказать не могут, так как стоят только в начале пути изучения галактики в созвездии Печь. Кто знает, возможно, именно оттуда к Земле полетят ответные сигналы.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 23:05