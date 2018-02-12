NASA ищет в созвездии Печь инопланетную жизнь

Больше века астрономы всматриваются в ночное небо, а космические агентства посылают в космос радиосигналы и материальные предметы типа карт Солнечной системы, отправленных NASA на Voyager, однако пока что никаких утешительных результатов нет. Согласно данным мировых космических агентств, инопланетные цивилизации на связь с землянами пока не вышли.С этой целью NASA в данное время занимается наблюдением за созвездием Печь. В частности астрономов заинтересовала галактика, которую в определенное время можно увидеть невооруженным взглядом. В ней астрономы агентства фиксируют странные необъяснимые пока события, однако более точно ученые ничего сказать не могут, так как стоят только в начале пути изучения галактики в созвездии Печь. Кто знает, возможно, именно оттуда к Земле полетят ответные сигналы.