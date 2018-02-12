Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и теперь ее могут лишить водительских прав

Еще в конце ушедшего года исполнительница Юлия Началова оказалась в неприятной ситуации. Сотрудники полиции остановили ее автомашину и решили, что знаменитость водит автомобиль в не трезвом состоянии. Пройти медицинское освидетельствование артистка отказалась.После случившегося певица поведала, что ее остановили какие-то незнакомые люди, которые даже не предъявили свои документы, именно поэтому Юля не пожелала вступать с ними в диалог, поскольку боялась за свою безопасность.А 9 февраля поступило сообщение, что Началову лишили водительских прав на полтора года, а также обязали выплатить штраф около 30 тысяч рублей. Девушка абсолютно не согласна с таким решением и будет отстаивать свою честь.Кроме этого артистка недовольна тем, что работники полиции распространяют данный видеоролик в Сети, на котором якобы видно, что Юлия в состоянии алкогольного опьянения управляет автомобилем.Репутация исполнительницы была испорчена, хотя веских оснований на это не было. Представитель Юлии Началовой сообщил, что на данный момент ее еще не лишили водительских прав.