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Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и теперь ее могут лишить водительских прав

Юлия Началова оказалась в неприятной ситуации, из-за которой ее могут лишить водительского удостоверения.

Юлия Началова попала в неприятную ситуацию и теперь ее могут лишить водительских прав


Еще в конце ушедшего года исполнительница Юлия Началова оказалась в неприятной ситуации. Сотрудники полиции остановили ее автомашину и решили, что знаменитость водит автомобиль в не трезвом состоянии. Пройти медицинское освидетельствование артистка отказалась.

После случившегося певица поведала, что ее остановили какие-то незнакомые люди, которые даже не предъявили свои документы, именно поэтому Юля не пожелала вступать с ними в диалог, поскольку боялась за свою безопасность.

А 9 февраля поступило сообщение, что Началову лишили водительских прав на полтора года, а также обязали выплатить штраф около 30 тысяч рублей. Девушка абсолютно не согласна с таким решением и будет отстаивать свою честь.

Кроме этого артистка недовольна тем, что работники полиции распространяют данный видеоролик в Сети, на котором якобы видно, что Юлия в состоянии алкогольного опьянения управляет автомобилем.

Репутация исполнительницы была испорчена, хотя веских оснований на это не было. Представитель Юлии Началовой сообщил, что на данный момент ее еще не лишили водительских прав.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:28
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