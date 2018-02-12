Экспорт автокомпонентов Renault из РФ в 2017 году вырос в 3,3 раза

За счёт того, что сотрудники отечественного филиала Renault постоянно увеличивают локализацию производства автобренда в России, в настоящее время день налажены поставки автомобильных комплектующих из Российской Федерации за рубеж. Сейчас из РФ привозят 185 различных деталей на авторынки Ближнего Востока, Африки, Европы (6%), Латинской Америки (25%), Евразии (61%).Отечественный офис Renault в прошедшем году осуществил поставки 20 тысяч кузовов, которые собрали в Российской Федерации для авто Renault Logan непосредственно на алжирское предприятие автобренда. С сентября прошлого года на автозаводе в Тольятти повысили мощность до 120 единиц в день, увеличив в прошедшем году уровень экспорта кузовов в 14 тысяч экземпляров.