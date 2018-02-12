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Экспорт автокомпонентов Renault из РФ в 2017 году вырос в 3,3 раза

Экспортные поставки отечественных автомобильных компонентов машиностроительной французской компании Renault составили 75 миллионов евро. Это в 3,3 раза больше показателей годичной давности.

Экспорт автокомпонентов Renault из РФ в 2017 году вырос в 3,3 раза


За счёт того, что сотрудники отечественного филиала Renault постоянно увеличивают локализацию производства автобренда в России, в настоящее время день налажены поставки автомобильных комплектующих из Российской Федерации за рубеж. Сейчас из РФ привозят 185 различных деталей на авторынки Ближнего Востока, Африки, Европы (6%), Латинской Америки (25%), Евразии (61%).

Отечественный офис Renault в прошедшем году осуществил поставки 20 тысяч кузовов, которые собрали в Российской Федерации для авто Renault Logan непосредственно на алжирское предприятие автобренда. С сентября прошлого года на автозаводе в Тольятти повысили мощность до 120 единиц в день, увеличив в прошедшем году уровень экспорта кузовов в 14 тысяч экземпляров.
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Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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