Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина от царских жандармов
Михаил Саакашвили заявил, что его прабабушка спасла Иосифа Сталина, тогда еще будущего генерального секретаря СССР, от царских жандармов. Также бывший президент Грузии рассказал, как уже пришедший к власти Сталин отплатил ей «черной неблагодарностью» после.
После просмотра скандально известной британской картины «Смерть Сталина» Михаил Саакашвили поделился информацией о том, как его прабабушка Тамара вывела буквально за руку будущего вождя из дома своего отца - состоятельного промышленника.
Со слов бывшего грузинского лидера, в будущем, когда Иосиф Виссарионович стал генсеком, он конфисковал имущество у самой Тамары, а затем уничтожил и ее родных - брата и отца.
Саакашвили подчеркнул, что британские режиссеры все показали очень достоверно. Сам он эти истории слышал от Гелы Чарквиани, своего преподавателя английского языка. Отец учителя якобы регулярно в последние годы перед кончиной Сталина посещал его дом.
После просмотра скандально известной британской картины «Смерть Сталина» Михаил Саакашвили поделился информацией о том, как его прабабушка Тамара вывела буквально за руку будущего вождя из дома своего отца - состоятельного промышленника.
Со слов бывшего грузинского лидера, в будущем, когда Иосиф Виссарионович стал генсеком, он конфисковал имущество у самой Тамары, а затем уничтожил и ее родных - брата и отца.
Саакашвили подчеркнул, что британские режиссеры все показали очень достоверно. Сам он эти истории слышал от Гелы Чарквиани, своего преподавателя английского языка. Отец учителя якобы регулярно в последние годы перед кончиной Сталина посещал его дом.