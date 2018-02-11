Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина от царских жандармов

После просмотра скандально известной британской картины «Смерть Сталина» Михаил Саакашвили поделился информацией о том, как его прабабушка Тамара вывела буквально за руку будущего вождя из дома своего отца - состоятельного промышленника.Со слов бывшего грузинского лидера, в будущем, когда Иосиф Виссарионович стал генсеком, он конфисковал имущество у самой Тамары, а затем уничтожил и ее родных - брата и отца.Саакашвили подчеркнул, что британские режиссеры все показали очень достоверно. Сам он эти истории слышал от Гелы Чарквиани, своего преподавателя английского языка. Отец учителя якобы регулярно в последние годы перед кончиной Сталина посещал его дом.