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Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели

Житель Сочи Максим Коломейцев за неделю до вылета сдал билет на разбившийся 11 февраля АН-148 рейса Москва-Орск.

Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели


Судя из рассказа самого Максима, то жизнь ему спасла непунктуальность сотрудников автосалона города Орска Оренбургской области.

Дело в том, что у мужчины 11 февраля – день рождения. И отметить эту дату он планировал в Орске со своими родственниками. Заодно, там же он хотел сделать себе любимому подарок: купить автомобиль. Но, как сказал Максим, в автосалоне его подвели, сообщив, что заказанный им автомобиль доставят в салон через неделю. Поэтому Коломейцеву и пришлось сдать билеты на 11 февраля и взять на 19-ое число.

Больше того: это его решение спасло жизнь еще одному человеку – его девушке, с которой договорились лететь в Орск вместе.
О трагическом крушении самолета Максим узнал от своих знакомых.

Как сообщалось ранее, связь с авиалайнером, взлетевшем с аэропорта Домодедово, оборвалась спустя несколько минут после взлета. Все погибли: 65 пассажиров и шесть членов экипажа
Происшествия
Добавил: George21 Вчера, 22:22
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