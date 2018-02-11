Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели

Судя из рассказа самого Максима, то жизнь ему спасла непунктуальность сотрудников автосалона города Орска Оренбургской области.Дело в том, что у мужчины 11 февраля – день рождения. И отметить эту дату он планировал в Орске со своими родственниками. Заодно, там же он хотел сделать себе любимому подарок: купить автомобиль. Но, как сказал Максим, в автосалоне его подвели, сообщив, что заказанный им автомобиль доставят в салон через неделю. Поэтому Коломейцеву и пришлось сдать билеты на 11 февраля и взять на 19-ое число.Больше того: это его решение спасло жизнь еще одному человеку – его девушке, с которой договорились лететь в Орск вместе.О трагическом крушении самолета Максим узнал от своих знакомых.Как сообщалось ранее, связь с авиалайнером, взлетевшем с аэропорта Домодедово, оборвалась спустя несколько минут после взлета. Все погибли: 65 пассажиров и шесть членов экипажа