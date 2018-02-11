АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Али- Бабы: В недрах пещеры Мата-Таш и среднеазиатских аналогах ценности охраняются незримыми духами
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким Кардашьян

Поклонники сравнили певицу Светлану Лободу с Ким Кардашьян.

Фанаты популярной украинской певицы удивили сравнением своего кумира с селебрити мирового уровня Ким Кардашьян, чье имя не сходит с полос таблоидов всего мира.

На странице своего профиля в социальной сети Instagram Светлана опубликовала яркое фото в компании членов своего шоу. Как оказалось, именно эта заметка вдохновила поклонников Лободы и натолкнула на мысль о ее схожести с заокеанской теле-дивой. Ведь и наряды команды красавицы-певицы выполнены в гламурном стиле.

При этом на Светлане – шикарное и яркое платье с декольте, а волосы стали несколько светлее. Именно на это и обратили внимание поклонники Лободы, ведь и Ким Кардашьян с некоторого времени стала блондинкой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 21:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов приедет
К утру 12 февраля в Москве может выпасть до 6 см
«Почта России» планирует с марта поднять цены на
Собянин сообщил про открытие новых станций
Зимние Олимпийские игры-2018 находятся под
Объём посылок, получаемых россиянами из-за
ЦРУ отрицает сообщения касательно выплаты
Авторы отложили выпуск обновления популярной игры
Стамбул: Состоялась встреча пресс-секретаря
Канадские хоккеистки разгромили россиянок в
Белый дом поддержал Израиль вследствие инцидента
YouTube отнёс видео о заточке ножей к детскому
Саакашвили заявил, его прабабушка спасла Сталина
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах»
Энтузиасты запустили Windows 10 для ARM на
Способность Homo sapiens к рисованию ученые
Светскую львицу Алену Кравец не узнали на фото
Житель Сочи сдал билет на Ан-148 и избежал гибели
Компания Blackmagic объявила про выход бюджетной
Анна Седокова поведала о своей травме и способе
Эксперты: Программное обеспечение для
В Британии провели повторное исследование обломка
Алексей Панин опубликовал снимок голых
Джастин Тимберлейк устроил повторно «момент
Оксана Самойлова показала на видео, как покатала
Представлена рестайлинговая версия седана Lifan
Сергей Лазарев рассказал постыдную правду о Лере
Николай Басков и «Дискотека Авария» приготовили
Hyundai Kona Electric 2019 может превзойти
Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким
Просмотреть все новости