Поклонники сравнили Светлану Лободу с Ким Кардашьян

Поклонники сравнили певицу Светлану Лободу с Ким Кардашьян.



Фанаты популярной украинской певицы удивили сравнением своего кумира с селебрити мирового уровня Ким Кардашьян, чье имя не сходит с полос таблоидов всего мира.



На странице своего профиля в социальной сети Instagram Светлана опубликовала яркое фото в компании членов своего шоу. Как оказалось, именно эта заметка вдохновила поклонников Лободы и натолкнула на мысль о ее схожести с заокеанской теле-дивой. Ведь и наряды команды красавицы-певицы выполнены в гламурном стиле.



При этом на Светлане – шикарное и яркое платье с декольте, а волосы стали несколько светлее. Именно на это и обратили внимание поклонники Лободы, ведь и Ким Кардашьян с некоторого времени стала блондинкой.