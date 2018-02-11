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Полина Гагарина опубликовала видеоролик зажигательного танца под песню Монатика

Полина Гагарина выложила ролик зажигательного танца под композицию Монатика.

Полина Гагарина опубликовала видеоролик зажигательного танца под песню Монатика


Большинство людей любят развлекаться перед объективом видеокамеры и знаменитости тоже не исключение. Исполнительница Полина Гагарина недавно тоже порадовала подобным видео своих поклонников. Артистка выложила видеоролик, где она танцует в компании своих подруг перед установленной видеокамерой.

А данную публикацию она подписала так: «Вот как это происходит до концерта». На видео девочки весело делают танцевальные движения под композицию Монатика «То, от чего без ума». Гагарина с подружками повторяет зажигательные движения из известных видеоклипов в шуточной манере.

Пользователи с огромным удовольствием смотрели данный ролик, который оставил у них положительные эмоции. Им понравился веселый и зажигательный танец. А у Полины они отметили, что есть талант и в этом.

Но нашлись и те, кому этот танец по душе не пришелся. Они посчитали, что артистка слишком сильно трясла своими ягодицами, а это выглядело очень пошло. А сам танец девушек назвали нелепым, который их неприятно шокировал.

За шесть дней данная публикация набрала около 1,6 миллиона просмотров.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:01
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