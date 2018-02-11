Полина Гагарина опубликовала видеоролик зажигательного танца под песню Монатика

Большинство людей любят развлекаться перед объективом видеокамеры и знаменитости тоже не исключение. Исполнительница Полина Гагарина недавно тоже порадовала подобным видео своих поклонников. Артистка выложила видеоролик, где она танцует в компании своих подруг перед установленной видеокамерой.А данную публикацию она подписала так: «Вот как это происходит до концерта». На видео девочки весело делают танцевальные движения под композицию Монатика «То, от чего без ума». Гагарина с подружками повторяет зажигательные движения из известных видеоклипов в шуточной манере.Пользователи с огромным удовольствием смотрели данный ролик, который оставил у них положительные эмоции. Им понравился веселый и зажигательный танец. А у Полины они отметили, что есть талант и в этом.Но нашлись и те, кому этот танец по душе не пришелся. Они посчитали, что артистка слишком сильно трясла своими ягодицами, а это выглядело очень пошло. А сам танец девушек назвали нелепым, который их неприятно шокировал.За шесть дней данная публикация набрала около 1,6 миллиона просмотров.