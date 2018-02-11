В продажу вышел ноутбук KDE Slimbook II

В качестве дисплея представлена матрица с диагональю 13,3 дюйма и разрешением изображения Full HD. Так в рамках самой топовой конфигурации пользователю предложат чип Core i7-7500U с двумя ядрами, частота работы которых находится в рамках 2,7-3,5 ГГц. За графику будет отвечать графический чип Intel HD Graphics 620, а в качестве оперативной памяти предоставляется плата типа DDR4, при этом максимальный ее объем достигает отметки в 16 Гб.Внутри имеется и твердотельный накопитель M.2 с объемом памяти 1 Тб, но помимо этого будет возможность установить еще один модуль с объемом памяти до 2 Тб. Для проведения программных операций была выбрана операционная система KDE neon Linux. Из модулей связи и портов можно выделить Wi-Fi 802.11ac, порты USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C и USB 2.0.